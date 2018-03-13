Salkım güvesine tuzaklı önlem

Manisa’nın Salihli ilçesindeki üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bağlara tuzak asıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, “Bağlarda Salkım Güvesi zararlısı ve Mildiyö hastalığı erken uyarıya tabi olup, Salkım Güvesinin ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca sahadaki meteorolojik veri istasyonlarından elde edilen sıcaklık verileri ve haftalık 2 kez kelebek sayımları ve yumurta sürveylerine göre tespit edilerek, ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüzce SMS ilanları ile üreticilerimize duyurulmaktadır. 2018 yılı içinde ilçemizin bağ alanlarını temsil edecek şekilde 10 farklı bağa teknik elemanlarımız tarafından Salkım Güvesi tuzakları asılarak, sürvey çalışmalarına başlanılmıştır. Bağ, zeytin, kiraz gibi ürünlerde ilaçlama zamanları ve diğer ilanlardan faydalanmak isteyen üreticilerimiz İlçe Müdürlüğümüz SMS sistemine kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.