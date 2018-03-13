HABER

Salkım güvesine tuzaklı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bağlara tuzak asıldı.Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, “Bağlarda Salkım Güvesi zararlısı ve Mildiyö hastalığı erken uyarıya tabi olup, Salkım Güvesinin ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca sahadaki meteorolojik veri istasyonlarından elde edilen sıcaklık verileri ve haftalık 2 kez kelebek sayımları ve yumurta sürveylerine göre tespit edilerek, ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüzce SMS ilanları ile üreticilerimize duyurulmaktadır.

Salkım güvesine tuzaklı önlem

Manisa’nın Salihli ilçesindeki üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan ’Salkım güvesi’ zararlısına karşı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bağlara tuzak asıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, “Bağlarda Salkım Güvesi zararlısı ve Mildiyö hastalığı erken uyarıya tabi olup, Salkım Güvesinin ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca sahadaki meteorolojik veri istasyonlarından elde edilen sıcaklık verileri ve haftalık 2 kez kelebek sayımları ve yumurta sürveylerine göre tespit edilerek, ilaçlama zamanları İlçe Müdürlüğümüzce SMS ilanları ile üreticilerimize duyurulmaktadır. 2018 yılı içinde ilçemizin bağ alanlarını temsil edecek şekilde 10 farklı bağa teknik elemanlarımız tarafından Salkım Güvesi tuzakları asılarak, sürvey çalışmalarına başlanılmıştır. Bağ, zeytin, kiraz gibi ürünlerde ilaçlama zamanları ve diğer ilanlardan faydalanmak isteyen üreticilerimiz İlçe Müdürlüğümüz SMS sistemine kayıtlarını yaptırabilirler” dedi.

Salkım güvesine tuzaklı önlem

Salkım güvesine tuzaklı önlem

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnönü’de İstiklal Marşının kabulünün 97’nci yıl dönümü programı

İnönü’de İstiklal Marşının kabulünün 97’nci yıl dönümü programı

Hayallerin yolu Ceylanpınar Belediyesi’nden geçiyor

Hayallerin yolu Ceylanpınar Belediyesi’nden geçiyor

Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Şanlıurfa’ya 2,5 milyon liralık aydınlatma yatırımı

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Canlı Yayından Kilometrelerce Öteye Ders

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi!

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

Genç mucitler kendi Drone’nunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.