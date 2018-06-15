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"Sallanan köprü"de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Kapadokya'da geçiren turistler, Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan ve sallanmasıyla bilinen asma köprüye yoğun ilgi gösteriyor - Bölgenin simgelerinden 173 metre uzunluğundaki sallanan köprüden karşıya geçmek için sıraya giren binlerce kişi, farklı bir heyecan ve deneyim yaşıyor

NEVŞEHİR (AA) - Bayram tatili için Kapadokya'yı tercih eden turistler, Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerine bulunan ve sallanmasıyla bilinen 173 metre uzunluğundaki asma köprüye yoğun ilgi gösteriyor.

Kızılırmak'ın ikiye ayırdığı ilçeye gelerek sallanan asma köprüden geçmek isteyen binlerce turist, köprü girişlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Bölgenin simgelerinden 173 metre uzunluğundaki sallanan köprüden karşıya geçmek için sıraya giren binlerce kişi, farklı bir heyecan ve deneyim yaşıyor.

Çelik halat ve tahtadan oluşan köprüde kalabalık grupların aynı anda geçişi zaman zaman normalden fazla sallantıya sebep oluyor.

Köprünün giriş noktalarına uyarı levhaları asan ve köprüyü bilerek eğlence amaçlı sallayan kişilere Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesen zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde geçmesi için yoğunluğun olduğu vakitlerde köprü girişlerinde görev yapıyor.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bakımı tamamlanan köprünün el sanatları ve çanakçılıkla ünlü ilçenin en yoğun ziyaretçi alan yerlerinden birisi haline geldiğini belirtti.

Bayram gibi özel günlerde yoğunluğun daha da arttığını aktaran İnce, "Tahta asma köprünün sosyal medyada sallanan köprü olarak nitelendirilmesi buraya gelen insanlar için önemli bir anı kaynağı oluyor." dedi.

Çömlek atölyelerinin de önemli ziyaret noktası olduğunu dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Belediyenin bayramlaşma çadırında köprünün hemen yanı başında bulunuyoruz. Sabahtan akşam ilerleyen saatlere kadar Avanos’u ziyarete gelen misafirlerle sohbet etme imkanı buluyoruz. Tahta köprü önünde misafirlerimizle bayramlaşarak limonata ikramı yapıyoruz. Bu sıcak havada Anadolu insanının misafirperverliğini gösterme imkanı buluyoruz. Bunun Avanos'un tanıtımına katkı sunduğu kanaatindeyiz. İnsanlar buradan güzel anılarla ayrılıyorlar."

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Avanos Avanos asma köprü Kapadokya'nın sallanan köprüsü Nevşehir

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