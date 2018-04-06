HABER

Salman: “Halkımızla el ele geleceğimizi şekillendiriyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükorhan teşkilatını ağırlayarak.

Salman: “Halkımızla el ele geleceğimizi şekillendiriyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükorhan teşkilatını ağırlayarak. çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, beraberinde yöneticileri ile İl Başkanı Ayhan Salman’ı ziyaret ederek, ilçeleri için çalışma ve projelerini anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükorhan’ın her noktasında halkla içiçe olarak, ilçe sakinlerinin görüşleri doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri belirlediklerini anlatan Tüfekçi, partilerini Büyükorhan’da en iyi şekilde temsil edip, ilçemize katkı koyma için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.
İl Başkanı Ayhan Salman ise, Büyükorhan’ın her seçimde sandıklara yansıttıkları yüksek oy oranları ile partilerinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Büyükorhan Halkı’nın partilerine karşı duyduğu güvenden güç alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Başkan Salman, “Çok şükür ki Bursa, her mahallesinden, her sokağından insanları ile partimizin hizmet ve projelerine güveniyor. Bu güven her seçimde sandıklara yansıyor. Büyükorhan İlçemiz de gerek oy oranları gerekse de bizleri her fırsatta adeta kucaklayan insanları ile bu güveni her fırsatta gösteriyor. Bizlerde bu destekten aldığımız güç ile çalışıyoruz ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir süreç var. Bu süreçte her zaman olduğu şehrimizin her noktasında halkımızla kucaklaşacağız ve inanıyorum ki Türkiye’nin önüne koyduğumuz büyük hedefler yolunda kapıları sonuna kadar aralayacağız. Burada tüm teşkilatlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah hep birlikte çok çalışacak ve ülkemizin geleceği için üzerimize düşeni yerine getireceğiz” diye konuştu.

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı!
İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Başına 1 milyon lira ödül konulmuştu! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

Türkiye'den kritik Menbiç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.