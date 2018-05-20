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Saltanat kayıklarıyla göl turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü üzerindeki yarımadada kurulu bulunan Gölyazı Mahallesi çevresinde saltanat kayıklarıyla düzenlenen turlar, ilgi görüyor.

Saltanat kayıklarıyla göl turu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü üzerindeki yarımadada kurulu bulunan Gölyazı Mahallesi çevresinde saltanat kayıklarıyla düzenlenen turlar, ilgi görüyor.
Merkez Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü üzerindeki yarımada üzerine kurulu Gölyazı Mahallesi'ne vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Çekilen filmler ve dizilerle sık sık gündeme gelen mahalleyi, çevre illerden gelen çok sayıda yerli turist de ziyaret ediyor. Yarımadanın çevresinde düzenlenen tekne turlarıyla vatandaşlar, yarımadanın muhteşem güzelliği, görme fırsatı buluyor. Vatandaşlar, turlarla nilüfer çiçeklerinin de bulunduğu sazlık alanları de gezebiliyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi, 3 saltanat kayığıyla gölde vatandaşlara tur hizmeti veriyor.
TURLARA YOĞUN İLGİ
Gölyazı'nın tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak amacıyla 40 kişi tarafından kurulan Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin Başkanı Atilla Yılmaz, "Hafta sonları Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle 25, hafta içi ise 10'a yakın tur düzenliyoruz. Yaklaşık 30 dakika süren turda Gölyazı'nın çevresini dolaşıyoruz. Çoğunluk nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık alanları da görmek istediği için sazlıklara da sefer yapıyoruz. Vatandaşlar bu turlardan çok memnun ayrılıyor" dedi.
Gölyazı'yı gezip görmek için gelen vatandaşlar ise turlardan oldukça memnun. Arkadaşları ile birlikte adayı gezmeye gelen Tülay Ünlü, "Benim Galyazı'ya ikinci gelişim, ancak ilkinde tekne gezisi yapmamıştım. Hakikaten güzel bir tur oldu. Gölyazı'nın etrafını dolaştık, nilüfer çiçeklerini gördük. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
Gölyazı'da tekne turu yapmak için saltanat kayığına binmek isteyenler kişi başı 10 lira ödüyor. Normal tekneleri kiralamak isteyenler ise 30 lira ödemek zorunda kalıyor.

FOTOĞRAFLI

Saltanat kayıklarıyla göl turuSaltanat kayıklarıyla göl turuSaltanat kayıklarıyla göl turuSaltanat kayıklarıyla göl turu

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