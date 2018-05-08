Şam'da şiddetli patlama! Saldırıyı İsrail mi düzenledi?

Şam'ın Kisva bölgesinde Cebel Mena'da bulunan karargahlarda büyük çaplı patlamalar olduğu rejim kanalları tarafından da doğrulandı.
Şam'da vurulan noktaların Iran destekli militanlara ait olduğu belirtiliyor.
Rejim kaynakları saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.
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