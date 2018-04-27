Saman balyası ve kamyon lastiği ile ceviz ağaçlarını kurtardı

"Donla ilgili önceden tedbirlerimizi almıştık. 250'ye yakın saman balyası ve yaklaşık 100 eski kamyon lastiğini temin ederek bahçenin farklı noktalarına dağıttık. O gün don olabileceğini meteoroloji ve basın yoluyla öğrendik. Sabaha kadar internetin başında bekledik. Çiftliğimizin içinde de bir tane meteoroloji istasyonu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 10 dakikada bir veri aktarıyor. Bu bize büyük bir avantaj oldu. Lokal olarak bu çiftliğin anlık verilerini takip edebildik. O gece saat 04.30'da sıcaklığı 1,8 derece olarak gördüm. Verilerle dışarıdaki sıcaklık bir mi diye bahçeyi dolaşmak için çıktım. Arabanın ön camlarını yıkamak için su sıktım. Cam buz tutmaya başladı. O zaman anladım ki içeriden internetle baktığımız sıcaklıkla dışarıdaki gerçek sıcaklık farklı. Elemanlar teyakkuzdaydı. Balyaları ve lastikleri yaktırdım. Eve gidip internete baktığımda sıcaklık 0,7 dereceyi gösteriyordu."

Meteorolojinin uyarısı ile birkaç gün önce gece yaşanan don olayından olumsuz etkilenmemek için saman balyası ve eski kamyon lastikleri yaktığını anlatan Kulaksız, şöyle konuştu:

Kaman'ın en büyük ceviz üreticilerinden Özcan Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yelek köyünde 50 dekar alanda 600 ceviz ağacı ile organik ceviz ürettiğini söyledi.

Kaman'da özellikle taban arazilerde kurulan kapama ceviz bahçelerinde don zararı görüldüğünü, çiftliğinde ise herhangi bir zararla karşılaşmadığını vurgulayan Kulaksız, "Don bizim bahçede hafif bir yoklama yapmış ama ağaçlarımızda bir zarar yok. Ağaçların don zararına maruz kalmamasında yaktığımız balya ve lastiklerin etkisi oldu." dedi.

Kulaksız, ilçede birçok üreticinin saman balyası ve lastik yaktığını bazı üreticilerin de hava sirkülasyonu sağlayacak elektrikli pervaneler kullandığını sözlerine ekledi.

