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Saman balyası ve kamyon lastiği ile ceviz ağaçlarını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde üretici, 250 saman balyası ve 100 eski kamyon lastiğini yakarak 600 adet ceviz ağacını zirai dondan korudu - Ceviz üreticisi Kulaksız: - "Ağaçların don zararına maruz kalmamasında yaktığımız balya ve lastiklerin etkisi oldu"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz üreticisi, 250 saman balyası ve 100 eski kamyon lastiğini yakarak 600 ceviz ağacının zirai dondan etkilenmemesini sağladı.

Kaman'ın en büyük ceviz üreticilerinden Özcan Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yelek köyünde 50 dekar alanda 600 ceviz ağacı ile organik ceviz ürettiğini söyledi.

Son yıllarda kapama ceviz bahçelerinde artış olduğunu belirten Kulaksız, 5 yıldır ilkbahar geç donları nedeniyle ceviz ağaçlarında zarar oluştuğunu dile getirdi.

Meteorolojinin uyarısı ile birkaç gün önce gece yaşanan don olayından olumsuz etkilenmemek için saman balyası ve eski kamyon lastikleri yaktığını anlatan Kulaksız, şöyle konuştu:

"Donla ilgili önceden tedbirlerimizi almıştık. 250'ye yakın saman balyası ve yaklaşık 100 eski kamyon lastiğini temin ederek bahçenin farklı noktalarına dağıttık. O gün don olabileceğini meteoroloji ve basın yoluyla öğrendik. Sabaha kadar internetin başında bekledik. Çiftliğimizin içinde de bir tane meteoroloji istasyonu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 10 dakikada bir veri aktarıyor. Bu bize büyük bir avantaj oldu. Lokal olarak bu çiftliğin anlık verilerini takip edebildik. O gece saat 04.30'da sıcaklığı 1,8 derece olarak gördüm. Verilerle dışarıdaki sıcaklık bir mi diye bahçeyi dolaşmak için çıktım. Arabanın ön camlarını yıkamak için su sıktım. Cam buz tutmaya başladı. O zaman anladım ki içeriden internetle baktığımız sıcaklıkla dışarıdaki gerçek sıcaklık farklı. Elemanlar teyakkuzdaydı. Balyaları ve lastikleri yaktırdım. Eve gidip internete baktığımda sıcaklık 0,7 dereceyi gösteriyordu."

Kaman'da özellikle taban arazilerde kurulan kapama ceviz bahçelerinde don zararı görüldüğünü, çiftliğinde ise herhangi bir zararla karşılaşmadığını vurgulayan Kulaksız, "Don bizim bahçede hafif bir yoklama yapmış ama ağaçlarımızda bir zarar yok. Ağaçların don zararına maruz kalmamasında yaktığımız balya ve lastiklerin etkisi oldu." dedi.

Kulaksız, ilçede birçok üreticinin saman balyası ve lastik yaktığını bazı üreticilerin de hava sirkülasyonu sağlayacak elektrikli pervaneler kullandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceviz üretimi Kırşehir saman ve lastik yakımı zirai don

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