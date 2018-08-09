Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevki İstanbul yönünde giden Murat S. idaresinde 59 SL 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti.
Bu sırada karşı yönden Malkara istikametine seyreden 45 TD 253 plakalı saman yüklü tırın şoförü Mehmet D. de otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç devrildi, otomobil de tırın dorsesine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Tekirdağ-Malkara yolunda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Yemen'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz eden üç kişi idam edildi!
Transparanda sınır tanımadı!
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum