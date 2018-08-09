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Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:15 | Son Güncelleme

Saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevki İstanbul yönünde giden Murat S. idaresinde 59 SL 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti.

Bu sırada karşı yönden Malkara istikametine seyreden 45 TD 253 plakalı saman yüklü tırın şoförü Mehmet D. de otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç devrildi, otomobil de tırın dorsesine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Tekirdağ-Malkara yolunda ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tekirdağ TIR

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