Samandağ Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, taşerondan kadroya geçen belediye işçileriyle toplu sözleşme imzaladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı (DİSK) Kani Beko, DİSK Genel İş Araştırma Dairesi Başkanı Mehmet Güleryüz, DİSK Genel İş Hatay Şube Temsilcisi Yusuf Berkyürek, CHP Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu’nun katılımıyla belediye işçilerinin imza töreni gerçekleştirildi.

DİSK Genel İş Başkanı Kani Beko, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in iyi belediye başkanlığı yapacağının sinyallerini önceden verdiğini belirterek, “Biz kendisiyle ilk yapmış olduğumuz görüşmelerde işçi kardeşlerimin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını kendisine anlattığımızda ve ilk geldiğimde ondan duyduğum şöyle bir ifade vardı; ‘Biz onlarla varız, onlarla birlikte Samandağ’a hizmet üreteceğiz.’ Başkan Nehir’in ‘Samandağ’da ne yapacaksak birlikte yapacağız’ sözü bizim için önemliydi. Bugünlere geldiğimizde ben gerçekten Türkiye’de sayıları 3 milyona varan gerçekten ülkemizin kanayan bir yarası olan bu taşeronluk sistemi konusunda önce işçi emekçi arkadaşlarımızın mücadelesi ve daha sonra tabii ki belediye başkanlarının buradaki katkıları, temsilci kardeşlerimin şube başkanlarımın ve genel iş sendikasının verdiği emek küçümsenemez” dedi.

Genel- İş Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek de bu sözleşmenin Hatay’daki belediyelerde ilk sözleşme olması münasebetiyle tarihsel bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Bu sözleşmenin işçi sınıfına, Samandağ’da çalışan işçi arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Ülkemiz toplu sözleşme hakkının çok az olduğu bir ülkedir. Bunun burada imzalanması takdir edilecek bir davranıştır. Bu sürece katkı sunan tüm işçi arkadaşlarımıza ve şimdiye kadar işçiden yana duruşu nedeni ile Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’e işçi ve sendikamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ise taşerondan kadroya geçen işçileriyle toplu sözleşme imzalayan Akdeniz Bölgesindeki ilk belediye olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nehir, belediye çalışanlarının 14 milyon alacaklarını ödediğini kaydederek, “Her zaman emeğin en yüce değer olduğuna inandım. Bu inançla çalıştım. Alın terinizi kutsal bildim. O günden bugüne sizlerle çalıştık, emek ettik, birlikte ürettik, çalıştık, başardık. İlçemizin kangrenleşen sorunlarını çözmek için birlikte yola çıktık, çıktığımız yolda sizlerle yol arkadaşı olmaktan her zaman onur duydum. Bende sizlerden biriyim” dedi.

Taşeron işçilerin sendikalaşması, toplu sözleşme ve diğer hakların uygulanması sürecinin başlamasıyla hiç zaman kaybetmeden adım attıklarını söyleyen Başkan Nehir, “Taşerondan kadroya geçen işçilerle toplu iş sözleşmesi imzalayan Akdeniz bölgesindeki ilk belediye olduk. Belki de ülke genelinde birkaç belediyeden birisiyiz. Sendikal haklar sizin toplumsal yaşantınıza katkı sunacaktır. Türkiye’nin en iyi toplu sözleşmelerinden birine imza atıyoruz. Bu sözleşmenin DİSK, Genel-İş’e ve belediyede çalışan işçilere hayırlı olmasını dilerim. Sözleşmeniz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samandağ Belediyesi ve DİSK arasında taşeron işçilerin kadroya geçmesi için sözleşme imzalandı.

İmza töreninin ardından Samandağ Belediyesi çalışanlarına yemek verildi.