Samandıra Gişeleri işgal davasında karar çıktı!

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, sanık avukatlarının esasa karşı beyanları alındı. Son sözleri sorulan 22 sanık, beraatlerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Serkan Kocapınar, Serdar Erdoğan, Suat Can ve eski üsteğmenler Mustafa Özkula ile Gökhan Mengeç’in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, bu sanıkların suçlarında indirim uygulamadı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski uzman erbaş Mehmet Ali Gürcü, Ferhat Çakır, Hasan Hüseyin Öner, Mesut Kaman, Emir Bayram Büyük, İbrahim Gürpınar, Sadık Karcı, Hakan Dündar, Süleyman Şentürk, Muhammed Anıl Bolat ile eski astsubaylar Murat Kılıç, Süleyman Şimşek, Murat Göktürk, Kemal Özer ve eski asteğmenler Yiğiter Dursun, Ahmet Sarıgül, Oğuz Gündoğdu’nun da "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, sanıkların duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle cezalarını müebbet hapis cezasına indirdi.
'GEÇİTLİ SUÇ'
Mahkeme heyeti, 22 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de ‘’anayasayı ihlal’’ suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden ve bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Mahkeme heyeti, 14 Aralık 2017'deki duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü'nde görevli sanıkların, dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.
AA
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