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Samatya Sahil Yolunda minibüs alev alev yandı(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

SAMATYA sahil Kenedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs seyir halindeyken alev alev yandı.

Ali AKSOYER-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-SAMATYA sahil Kenedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs seyir halindeyken alev alev yandı.

Samatya Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde bir minibüs, saat 18.30 sıralarında alev alev yandı. İddiaya göre, aracın kaloriferinin çalıştığı sırada araç birden alev aldı. Araç içerisinde bulunan yolcular, kısa sürede dışarı çıktı. Araç motorunda çıkan yangın kısa sürede tüm minibüsü sardı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan minibüse müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri yanan araçta ölen ya da yaralanan olmadı.

"KALORİFERLER ÇALIŞTIĞI SIRADA ALEV ALDI"

Yanan aracı kullanan minibüs şoförü Nazmi Ünal "Seyir halindeyken kaloriferler çalışıyordu, ön taraftan alev aldı. Müdahale ettik. Personel vardı, kapıları açıp indiler hepsi" dedi.

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