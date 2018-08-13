Samatya sahilinde denize giren Özbek boğuldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te serinlemek için denize giren Özbekistan uyruklu kişi boğuldu.
Samatya sahilinde denize giren Özbekistan uyruklu Mukhsin Rahmanov (36), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince, Rahmanov gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları bölgede çalışma yaptı. Yapılan arama sonucu Rahmanov, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Rahmanov'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Rahmanov'un cesedinin, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.
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