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SAMDOB "Bir Puccini Akşamı"konseri ile sezonu kapatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

SAMDOB "Bir Puccini Akşamı"konseri ile sezonu kapatacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Puccini Akşamı'' konseri ile bu yılki sanat sezonunu kapatacak.

''Bir Puccini Akşamı” 2017-2018 sanat sezonu boyunca tematik konserler kapsamında Zehra Yıldız Salonu’nda düzenli olarak gerçekleştirilen konserlerin sonuncusu olarak dinleyicilerle buluşacak. Konser aynı zamanda Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sanat sezonundaki son temsili olacak.

Ekim ayından bu yana farklı içeriklerle 12 kez seyirciyle buluşan tematik konserler serisi, 2018-2019 sanat sezonunda yeni temalarla perdelerini açmaya devam edecek.

''Bir Puccini Akşam'' konseri, ramazan ayına özel olarak 1 Haziran Cuma günü saat 21.00'de başlayacak ve bir bölüm olarak sunulacak. Konserde, opera dünyasının en ünlü bestecilerinden Giacomo Puccini’nin farklı eserlerinden seçilmiş bölümler Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçıları soprano Eda Bingöl Gürkan ve tenor Özer Öndeş tarafından seslendirilecek. Sanatçılara piyanist Onur Altıparmak eşlik edecek.

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Bir Puccini Akşamı konser SAMDOB) sezon

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