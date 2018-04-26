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SAMDOB "Tebessümler Diyarı"nı sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

SAMDOB "Tebessümler Diyarı"nı sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Tebessümler Diyarı" romantik operetini bu ay son kez sahneye koyacak.

Viyana'da bir kontun kızı olan Lisa ile Çinli Prens Sou-Chong'un aşkının anlatıldığı operet, farklı coğrafyalarda yetişen iki aşığın mutsuz biten hikayesini anlatıyor.

Sou-Chong ile evlenen Lisa, Çin kültürüne ve geleneklerine alışamadığı için mutsuz olur ve Çin'den ayrılmak ister. Gitmesine izin vermeyen Prens, Lisa'yı saraya hapseder.

Başarısız kaçış planları sonunda Lisa, prensten özgürlüğünü ister. Sou-Chong bu kez karşı koymaz ve "Hayatta ne olursa olsun her zaman tebessüm etmek gerekir" diyerek, tüm üzüntüsüne rağmen tebessüme devam eder.

Dönemin Uzak Doğu ve Avrupa kültürlerinde kadının yerini gözler önüne seren eserin bestesi Franz Lehar'a, librettosu L. Herzer, F. Löhner-Beda ve V. Leon'a ait.

Dekor tasarımı Filiz Dinç, kostüm tasarımı Aydan Çınar, koreografi Özgür Barılı, ışık tasarım ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait olan eserin rejisörlüğünü Evin Atik, orkestra şefliğini dönüşümlü olarak Mikhail Iskrov ve Augusto Arias yapıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda Türkçe seslendirilecek iki perdelik eser, 28-30 Nisan'da bu ay son kez sanatseverlerle buluşacak.

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SAMDOB) Samsun Tebessümler Diyarı'

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