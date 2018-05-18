SAMDOB'da 19 Mayıs konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenledi.
Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, Sezgi Elhüseyni solist soprano, Mikhail Iskrov koro ve orkestra şefi, İdil Öğüt ise başkemancı olarak yer adı.
14 eserin seslendirildiği konserde, Muammer Sun'a ait "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmlerinin müzikleri ile marşlar da seslendirildi.
SAMDOB koro sanatçılarınca ücretsiz olarak verilen konser, seyircilerin büyük beğenisini topladı.
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