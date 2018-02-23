Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) düzenlediği Çift Konçerto ile ünlü besteciler Wolfgang Amedeus Mozart ile Domenico Cimarosa'nın eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.
Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldır Salonu'nda gerçekleştirilen ve Avusturyalı besteci Mozart'ın "Sinfonia Concertant" eseri ile İtalyan besteci Cimerosa’nın "Concerto for 2 Flutes" eserlerinin seslendirildiği konserde, orkestrayı şef Augusto Arias yönetti.
Eylül Benek Salcan'ın baş kemancı olduğu konserde, kemanda Canan Cihangir, viyolada Ulaş Başkaya, flütte Hande Çakır ve obuada Mert Serin yer aldı.
Konser, müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.
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