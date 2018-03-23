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SAMEK’lerde eğitimler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) eğitimler devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve SAMEK’te dersler devam ediyor.

SAMEK’lerde eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) eğitimler devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve SAMEK’te dersler devam ediyor. Geyve SAMEK’te yer alan Tığ Şiş Örgü kursuna katılan kursiyerler ders kapsamında yeni bilgiler öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor. Tığ Şiş Örgü eğitmeni Leyla Arslan, “SAMEK’te tığ, şiş ve örgü sanatını öğretiyorum. Çeşitli örgüler, tığ işleri, yün işleri bunların hepsini birlikte yapıyoruz. Dönem boyunca öğrenciler kazak, patik, çorap, atkı bere, örgülerden özel çantalar, oyuncak bebek, makrame örgüler, battaniye vb birçok işi öğrenecekler. Kursiyerlerimin hepsi zaten çok yetenekli. Tek istediğim bu işi daha da ilerletip kendi kazançlarını sağlamaları” dedi.
Kursiyer Türkan Mert ise, “Biz bu kursa gelecek planı yapmadan başlamıştık. Arkadaşlarımla burada birlikte olmaktan çok memnunuz. Evde oturup televizyon programları izlemek yerine burada hocamızın da yardımıyla el işlerini geliştiriyoruz. Burada yaptıklarımızın çoğunu evde kullanıyoruz, arkadaşlarımıza hediyeler veriyoruz. Bizim için bir hobi yeri burası diyebilirim. Bir psikoloğun vereceği terapiden daha güzel yararlı oluyor aslında bu eğitimler. Deşarj oluyoruz. Geyve SAMEK’te olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

SAMEK’lerde eğitimler devam ediyor

SAMEK’lerde eğitimler devam ediyor

SAMEK’lerde eğitimler devam ediyor

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