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Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 07:39 | Son Güncelleme

AKP’Lİ Şamil Tayyar’dan yargıya şok suçlama. Tayyar, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamir Tayyar, katıldığı bir programda, iş adamlarının ‘itirafçı’ denilerek tahliye edildiğini ve bu durumdan dolayı FETÖ borsası kurulduğunu öne sürdü. Tayyar, bu borsada ‘milyon dolarların döndüğünü’ söyledi.

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

AK Partili Şamil Tayyar, Beyaz TV'de katıldığı canlı yayında, FETÖ'yle mücadele konusunda çarpıcı eleştiriler yaptı. Örgütün ‘ihanet kısmının' kaçmasına göz yumulduğunu söyleyen Tayyar, memleketi Gaziantep dahil birçok ilde ‘FETÖ borsası' kurulduğunu açıkladı. ‘Milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur' diyen Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.

"AKLINI ALMASI LAZIM"

Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra beni buraya reis getirdi der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

"CUMHURBAŞKANI'NA ÇOK ÖZEL BİR KAYIT GÖTÜRDÜM"

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük.

"ONU KİM UÇAĞA ALDI?"

Ben rektörün karısının mailini yayınladım. Ne diyordu FETÖ'cü o mailde; O'nun yanından ayrılma…. FETÖ'nün çok açık talimatı var burada. Sonra ne oldu, o kadın Cumhurbaşkanımızın Afrika gezisine alındı. Cumhurbaşkanımızın o mailden haberi yok. Yanındakiler? Hepsinin haberi var. Kimi kastettiğimizi herkes biliyor. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Şamil Tayyar Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep FETÖ

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Hocam hocam diyen sizler er yada geç bu kirli piyasadan temizlenceksiniz...Ülkenin içini boşalttınız hocam dediğiniz adamlarla...Cami yapıp din konuşmakla müslüman olunsaydı oho...Geçin bu işleri...Önce insan olacaksınız...O ateşten korkun, sizi en alası bekliyor...
Yesinler sizleri Kahramanlarımız bizim mi ? Dememizi istiyorsunuz ? Çok iyi biliyorsunuz ki, AKP olmasaydı 15 Temmuzda olmayacaktı. Bu daha hangi ayıpın kapatma çabası... - Paralar sıfırlanır - Din İstismar edilir - Eğitimin içine edilir. Heryer FETO cu kaynar Yeter yahu el insaf çekin bu Ülkenin üzerinden ellerinizi
ilk defa şamil tayyara katılıyorum haklıdır. CUMHUR BAŞKANINI ETRAFINDAKİLERE DİKKAT ETMELİ
herkes fetocu siz meleksiniz bravo yani
Tayyip degil hatalı olan..etrafındaki kraldan cok kralcılarda tüm hata..! Sn Cumhurbaşkanı artik halka inemiyor cunku etrafini padisahım çokyaşacı dalkavuklar cevirmis ve bu da onların farkında degil ya da farkinda ama elinden bir sey gelmiyor
beter olun işiniz gücünüz kimi nasıl yolarız onun peşindesiniz.Bağımsız yargıymış mış mış mış para para para.
Peki bu örgütün SİYASİ KISMI ne oldu ??? Onlardan hiç haber yok !
Demek ki neymiş Demokrasi her yerde, her zaman, herkese lazımmış. Ama siz hala tek adamlık peşindesiniz.
reyiz çöküyor
her zaman dedik bu fetö ve avaneleri ile bu kanunlarla bu yasalarla bu cezalarla asla sonuç alamazsınız 40 yıllık kalleş hain bir yapıyı 3-5 yılda bitiremezsiniz
Yani Tayyar Ağa, sorun'u ülkenin hatta coğrafyanın en büyük sorunu'na anlatmış.
Aylardır ben bunu yazıyorum zaten yorumlarımda. Birçoğuda yayınlanmadı. AKP'nin atadığı savcı ve hakimler iş adamlarının ailelerine haber yolluyor örneğin 1 milyon dolar ver seni çıkaracağız diye. Dinleyen kim. Yani o kişi suçlu ise neden çıkarıyorsun. Yok suçsuz ise neden rüşvet istiyorsun ve içeride tutuyorsun. Bunların kayıtlarını birileri tutuyordur. asıl suçluların kim olduğu aşikar. Balık baştan kokar...
bu borsadanda özellikle siyasilerin faydalandığını bu milletin hepsi biliyor ,bunda şaşıracak ne var ki...
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