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Şamil Tayyar'ın ifadesi alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar'ın "tanık" sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şamil Tayyar'ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdi.

Başsavcılık yetkilileri, Tayyar'ın gelecek günlerde bilgisine başvurulmak üzere çağrılacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar FETÖ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suclu psikolojisi kendi de fetocu surekli ihbar ediyor herkesi acigi ortaya. Cikmasin diye ama neden beklediker simdiye kadar ifadesi alinmadj hayret
feto cular hep borsadan zengin oldu en az 5 kişide ben tanıyorum elini kolunu sallayıp geziyor
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