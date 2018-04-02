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Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Tayyar, iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında "tanık" olarak ifade verdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "FETÖ borsası" iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Adliyesine gelen Tayyar'ın ifadesi, Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan tarafından alındı.

Tayyar, ifade vermesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Televizyondaki açıklamalarım üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda bilgi verdim." dedi.

İfadesine ilişkin detay sorulan Tayyar, "Gizlilik ihtiva eden bilgiler." karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ borsası Şamil Tayyar

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