“Şampiyon Babalar” Medicana’da yarıştı

İSTANBUL, (DHA)- MEDİCANA Kadıköy Hastanesi’nin düzenlemiş olduğu “Şampiyon Babam” etkinliğinde babalar ve çocukları keyifli dakikalar geçirdi. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşen etkinlik, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.
Medicana Kadıköy Hastanesi’nin Babalar Günü kapsamında hayata geçirdiği “Şampiyon Babam” etkinliği dün gerçekleşti. Aileler ve çocukların eğlence dolu bir gün geçirmesi ve sağlıklı çocuk gelişimi konusunda bilgilenmesi amacıyla, herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen organizasyona Voleybol Vakfı Başkanı Jeyan Erben, Genç Erkek Milli Voleybol Takımı eski antrenörü Ertan Albayrak, Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı ve antrenör Özlem Özçelik, Survivor yarışmacısı Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın, sosyal medya fenomeni Savaş Parlak gibi isimler katıldı.
Keyifli aktivitelerle zenginleşen etkinlikte “Şampiyon Baba”yı belirlemek üzere langırt turnuvası düzenlendi. Turnuvanın kazananı Harun Özcağ şampiyonluk madalyasıyla beraber check
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