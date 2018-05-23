ŞAMPİYON GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜYE ASILDI

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Süper Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Her yıl Süper Toto Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağının asıldığı köprüde, bu kez de 21'inci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın bayrağı dalgalanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüye asılan bayrak

