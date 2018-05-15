Şampiyon güreşçi Kayaalp'den Filistin'e destek

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, İsrail'in saldırısı sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek, "Kudüs Filistin'dir. Kudüs de Filistin'in başkentidir. Bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır" dedi.
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kayaalp, Yozgat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Gençlik Haftası etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayaalp, "Dün Filistin'de gerçekleşen İsrail saldırısı sonucunda Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyorum. Her zaman biz bunu Müslüman olarak biliyoruz ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs de Filistin'in başkentidir bunu böyle bileceğiz ve ömür boyu da böyle kalacaktır. Onlara haklı mücadelelerinde Allah'tan yardım diliyorum inşallah zaferle çıkarlar. Kudüs ilelebet Filistinlilerin kalır" dedi.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?
Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!
Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması
AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!
Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor
Köpek diye satın aldı, bakın ne çıktı!
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum