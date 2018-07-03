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Şampiyon güreşçiler Melih'le buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibine yenildiği için gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile bir araya geldi

Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Zonguldak'ta düzenlenen Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakibine yenilince gözyaşlarına hakim olamayan 11 yaşındaki Melih Büyükyıldız ile buluştu.

Kızılcahamam Rıza Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gürkan Yıldız, Kızılcahamam İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nahit Şahin ile Melih Büyükyıldız'ın ailesi de yer aldı.

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Melih, "Şampiyonlardan birini görmeyi çok isterken ikisini bir arada görmek beni ayrıca mutlu etti. Şampiyonları görmek hayalimdi. Güreşi çok seviyorum. Derslerimi de güreşle birlikte yürütebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Çorumlu minik güreşçi, kaybettiği rakibiyle tekrar güreşmek isteyip istemediği sorusuna "Olabilir." yanıtını verdi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Melih'i kulübüne davet etti. Melih'in başarılarının takipçisi olacağını söyleyen Taha, minik güreşçiye başarılar diledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise "Biz de yenildiğimizde ağlayıp üzülüyorduk. Kardeşimizi görmek ve destek olmak için bir araya geldik." diye konuştu.

Melih, spor salonundaki antrenmana da katıldı.

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Ankara güreş Kızılcahamam Melih Büyükyıldız Rıza Kayaalp taha akgül

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