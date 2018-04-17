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Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Aydın İncirliova Spor Lisesi Futbol takımı ve öğretmenleri, Türkiye Futbol Şampiyonası öncesi İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü’yü ziyaret etti.İncirliova Spor Lisesi Okul Müdürü Şamil Bayındır, Beden Eğitimi öğretmenleri Oktay Boyraz ve Aziz Bingöl ile Spor Lisesi öğrencileri 18-22 Nisan tarihlerinde Elazığ ilinde yapılacak olan Türkiye Futbol Şampiyonası öncesi moral ve motivasyon desteği için Kaymakam Ediz Sürücü’yü ziyaret ettiler.İlk olarak Manisa’da düzenlenen grup müsabakalarında İzmir, İstanbul ve Afyon illeri ile mücadelesinde grubunu birinci olarak bitirip, daha sonra Afyon ilinde düzenlenen Türkiye yarı finallerinde Muğla, Ankara ve Adana illerini de eleyen İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımı, finalde Antalya Muratpaşa Lisesini yenerek Ege, Akdeniz ve Güney Marmara Bölgelerinin tek temsilcisi olarak Elazığ’da düzenlenecek olan Türkiye Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, bu zamana kadar müsabakalarda gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencileri tek tek tebrik ederek bu mücadeleden de İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımının şampiyonlukla ilçeye döneceğini ümit ettiğini ifade etti.Sürücü, takıma müsabakalarda başarılar dileyerek bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

Aydın İncirliova Spor Lisesi Futbol takımı ve öğretmenleri, Türkiye Futbol Şampiyonası öncesi İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü’yü ziyaret etti.
İncirliova Spor Lisesi Okul Müdürü Şamil Bayındır, Beden Eğitimi öğretmenleri Oktay Boyraz ve Aziz Bingöl ile Spor Lisesi öğrencileri 18-22 Nisan tarihlerinde Elazığ ilinde yapılacak olan Türkiye Futbol Şampiyonası öncesi moral ve motivasyon desteği için Kaymakam Ediz Sürücü’yü ziyaret ettiler.
İlk olarak Manisa’da düzenlenen grup müsabakalarında İzmir, İstanbul ve Afyon illeri ile mücadelesinde grubunu birinci olarak bitirip, daha sonra Afyon ilinde düzenlenen Türkiye yarı finallerinde Muğla, Ankara ve Adana illerini de eleyen İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımı, finalde Antalya Muratpaşa Lisesini yenerek Ege, Akdeniz ve Güney Marmara Bölgelerinin tek temsilcisi olarak Elazığ’da düzenlenecek olan Türkiye Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, bu zamana kadar müsabakalarda gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencileri tek tek tebrik ederek bu mücadeleden de İncirliova Spor Lisesi Futbol Takımının şampiyonlukla ilçeye döneceğini ümit ettiğini ifade etti.
Sürücü, takıma müsabakalarda başarılar dileyerek bu başarıda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

Şampiyona öncesi Kaymakamı ziyaret ettiler

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