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Şampiyonluk için engel tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

 KONYA'da doğuştan işitme engelli Selver Şeker (20), spor sayesinde tüm engelleri aştı.

Şampiyonluk için engel tanımadı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da doğuştan işitme engelli Selver Şeker (20), spor sayesinde tüm engelleri aştı. 10 yıl önce kick boksa başlayan, bu sporu tehlikeli görüp yola tekvando ile devam eden Şeker, bu branşta Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları kazandı. Şekek, şimdi de 2021 yılında yapılacak olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedefliyor.
İşitme engelli Selver Şeker, arkadaşlarının çeşitli branşlarda spor yapmasına özenip kick boksa başladı. Bu sporu tehlikeli bulan Şeker, tekvandoya geçiş yapıp, bu branşta, milli formayı sırtına geçirdi. Şeker, işitme engelliler kategorisinde; 2012 yılında Türkiye şampiyonu, 2013 yılında Sofya’da ve 2017'de Samsun’da olimpiyat şampiyonu, 2015 yılında da Avrupa şampiyonu oldu. Çok çalışarak buralara geldiğini belirten Şeker, "İlk kez kick boks yaptım. Çok tehlikeli geldi bana. Sonra korktum, bıraktım. Tekvandoya 2009 yılıda başladım. Bu soparda çok mutlu oldum. Hocam bana destek oldu. Çalıştım. Hocam bana işitme engellilerle maç olduğunu söyledi, ben de kabul ettim. Çok çalıştım. 2013'te olimpiyat şampiyonu oldum. Anne ve babama ev aldım, araba aldım. Onları Umreye gönderdim. Ben hep inandım. Hocalarımla birlikte çok çalıştım. Çok fazla eziyet çektim. 8 saat süren antrenmanlar yaptım" dedi.
ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM
Gitmesi durumunda hedefinin 2021 yılında tekrar şampiyon olmak olduğunu belirten Şeker, "Ben okula gittiğimde arkadaşların hepsi çok fazla spor yapıyordu. Yaşım küçüktü. Annem babam 'Spor yapmak ister misin?' diye sordular. Ben de kabul ettim. Ben sporcu olarak çok şeyler yaptım. İnşallah ileride antrenör olmak istiyorum. Hep çok istekliydim. Şampiyon olana kadar hep devam ettim. Sürekli emek harcadım bu işe. Şu an özel olarak çalışıyorum. 2021 olimpiyatlarına gidersem hedefim yine şampiyon olmak. 1 numaralı kürsüye çıkacağım" diye konuştu.

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Şampiyonluk için engel tanımadıŞampiyonluk için engel tanımadıŞampiyonluk için engel tanımadıŞampiyonluk için engel tanımadı

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