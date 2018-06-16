Şampuan ve krem kutularındaki kokaine 2 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokainle yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden S.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli K.Ö. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nilüer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

