Samsat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Demir'in darbedildiği iddiası

Adıyaman'ın Samsat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Halil Demir'in çiftçiler tarafından darbedildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Demir'i makamında ziyaret eden bir grup çiftçinin, tarlalarının "sulu tarım arazisi" gösterilmesini istemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruptakiler, Demir'in darbederek kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Samsat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu.

- Sendikadan kınama

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Faysal Ünsal, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, son zamanlarda kamu çalışanlarına yönelik üzücü hadiseler yaşandığını dile getirdi, tek dertlerinin çiftçilere bilgi ve birikimlerini aktarmak, onlara daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir üretim hazırlamak olduğunu belirtti.

Kamu çalışanlarının bazı çiftçilerin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz kaldığını öne süren Ünsal, şunları kaydetti: