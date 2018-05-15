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Samsat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Demir'in darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Samsat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Demir'in darbedildiği iddiası

Adıyaman'ın Samsat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Halil Demir'in çiftçiler tarafından darbedildiği iddia edildi.

İddiaya göre, Demir'i makamında ziyaret eden bir grup çiftçinin, tarlalarının "sulu tarım arazisi" gösterilmesini istemeleri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruptakiler, Demir'in darbederek kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Samsat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir, tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu.

- Sendikadan kınama

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Faysal Ünsal, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, son zamanlarda kamu çalışanlarına yönelik üzücü hadiseler yaşandığını dile getirdi, tek dertlerinin çiftçilere bilgi ve birikimlerini aktarmak, onlara daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir üretim hazırlamak olduğunu belirtti.

Kamu çalışanlarının bazı çiftçilerin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz kaldığını öne süren Ünsal, şunları kaydetti:

"Bir ülkede kamu kurumlarının itibarı sağlanmadan devletin itibarı sağlanamaz. Nihayetinde biz kamu çalışanları olarak devletin bize gönderdiği kanun, yönetmelik, tebliğ ve benzeri yazılı talimatlar doğrultusunda görev yapıyoruz. Hiçbir kamu çalışanı kendi inisiyatifine göre hareket etmiyor. Eğer değişmesi gereken bir şey varsa o da mevzuatlardır. Yoksa hiçbir kamu çalışanının kendi inisiyatifine göre birine çok, birine az verme gibi bir keyfiyeti söz konusu değildir."

Ünsal, sendikalarının da üyesi olan Halil Demir'e yapılan saldırıyı kınadıklarını, üyelerinin her türlü hak ve hukukunu, demokratik ve kanuni yollarla arayacaklarını sözlerine ekledi.

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