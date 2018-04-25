"Samsatlı Umut"un durumu stabil

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan ve "Samsatlı Umut" ismi verilen köpek, hayata tutunmaya çalışıyor.
Samsat ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir evin kümesindeki enkazdan köpek seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi yetkileri, yığıntılardan kurtarılan yaralı köpeği merkeze götürdü.
Burada tedavisi süren ve "Samsatlı Umut" adı verilen köpek, sonda yoluyla özel mamalarla besleniyor.
Merkezin veteriner hekimi Yusuf Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin dün meydana gelen depremden 16 saat sonra enkaz altından çıkarıldığını belirtti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini dile getiren Işık, "Köpeği bulunduğu yerden çıkardığımızda durumu çok kötüydü. Beslenme zorluğu çekiyordu. Gerekli tedavilerini yaptık. Şu anda sonda ile besliyoruz, tedavisi sürüyor. Depremden önce yakalandığı enfeksiyonlar da vardı. Savunma sisteminde sıkıntılar var. İnşallah onu kurtaracağız." dedi.
Köpeğin durumunun stabil olduğunu aktaran Işık, şunları söyledi:
"Açıkçası depremden öncede bazı enfeksiyonlar kapmış, bu yüzden durumu biraz kötü. Çok zayıf durumda. Deprem meydana geldiği sırada kümesten çıkamamış. Muhtemelen barınak olarak kümese sığınmış. Zaten hasta olduğundan dolayı deprem olunca da kaçamamış. Bizler ona 'Samsatlı Umut' adını koyduk. Kurtulması için elimizden geleni yapıyoruz. Kurtarıldıktan sonra da tekrar Samsat ilçesine bırakacağız. Sahiplenmek isteyenler de var."
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