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Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 06:09 | Son Güncelleme

Merkez Üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde ilçede merkezi ve köylerde 13 kişi yaralandı.Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü.

Merkez Üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde ilçede merkezi ve köylerde 13 kişi yaralandı.
Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılan bu depremde hasar gördü. Gece saat 03.34’de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.
İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Depremde 13 kişi yaralandı.
Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi.
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi.
İlçede AFAD, 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor. AFAD’ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi.
Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

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Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
2 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
3 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
4 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
5 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
6 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
7 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
8 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
9 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
10 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
11 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
12 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
13 / 13

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
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