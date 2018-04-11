Samsat'ta depremin izleri siliniyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından evleri hasar gördüğü ya da yıkıldığı için konteynerlerde yaşayan depremzedeler, yeni konutlarına kavuşacak.

Samsat ilçesinde meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 2 bin 195 evde inceleme yapıldı. İlçe merkezinde 651 ve köylerde 779 olmak üzere bin 430 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Zorunlu Deprem Sigortası olmamasından dolayı konut yapılamayan Samsat'taki depremzedelere yeni konut yapılması yolunun açılmasının ardından hasar gören evlerin yıkımı ve kalıcı konutların yapımına başlandı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart 2017'de ilçede meydana gelen depremin ardından AFAD, Kızılay gibi sivil toplum örgütlerinin depremzedelerin yardımına anında koştuğunu söyledi.

Depremin ardından depremzedelerin çadırlara yerleştirildiğini anımsatan Sezik, şöyle konuştu: