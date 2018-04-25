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Samsat'ta depremzedelere sıcak yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı tarafından, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından depremzedelere ve kamu personeline günde 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından, depremzedelere ve kamu personeline Türk Kızılayı tarafından 5 bin kişilik sıcak yemek servisi yapılıyor.

Samsat ilçesi ile bazı köylerde etkili olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayı, vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Kızılay görevlileri, öğle ve akşam olmak üzere 5 bin kişilik çıkarılan yemeği 5 araç ile 4 mahalleyi gezerek vatandaşlara dağıtıyor. İlçe merkezinde ise kamu personelinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Türk Kızılayı Samsat Ekip Başkanı İsmail Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Halkın yanında yer aldıklarını dile getiren Yağcı, "İnsanların böyle bir durumda yemek derdine düşmemesi için 5 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Öğle ve akşam olarak çıkardığımız yemekleri arkadaşlarımız araçlarıyla evlerine ulaştırıyor. Umarım böyle bir durum bir daha meydana gelmez. Türk Kızılayı olarak halkımızın yanındayız." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Enes Akan da Türk Kızılayının kendilerine yardımcı olmalarından mutluluk duyduklarını aktardı.

Yemek yardımı dolayısıyla telaşa düşmediklerini söyleyen Akan, Türk Kızılayına teşekkür etti.

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deprem Samsat Türk Kızılayı

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