Samsat'ta kurulan çadır çarşısıyla ekonomi canlanacak

"Esnafın dükkanlarının içinde bulunan eşyalar da depremden dolayı zarar gördü. En hızlı bir şekilde esnafın mağduriyetinin giderilmesi bakımından Kilis'ten AFAD'a ait büyük çadırlar getirdik. Bu çadırları kurdurduk. Sonra çadırların tabanlarına beton döktürdük. Kuralar çekildi. Şu anda çadır çarşısında 48 dükkanımız var. Bu dükkanlar esnafımıza tahsis edildi. Burada geçici de olsa çadır çarşısı kurduk. Alışveriş yapmak isteyenlere bir imkan sunmuş olduk. Hayırlı olsun. Samsat için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. "

Kale Mahallesi'nde esnafın bir arada bulunması ve ticari hayatın canlanması amacıyla yapılan "çadır çarşısı"nın tamamlanmasının ardından, esnafa teslim edilmesi bekleniyor.

Çadır çarşısında ekonomi olarak bir canlanma söz konusu olacağını dile getiren Kalkancı, çarşının yerinin güzel olduğunu ve bütün esnaf bir arada olduğu için alışveriş yapmak isteyenlere kolaylık sağladıklarını belirtti.

- "Alışveriş merkezi olarak düşünebiliriz"

Çadır çarşısında dükkanların bir arada olmasıyla çadır alışveriş merkezi olarak düşünülebileceğini söyleyen Kalkancı, "İnşallah iyi sonuç alacağız. Esnafın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Geçici olarak bir çözüm ürettik. İleride kalıcı konut ve dükkanları da yapacağız. Çadırları ikiye böldüğümüz için esnafımız yarından sonra taşınabilir." diye konuştu.

Esnaf Nusret Işık, deprem nedeniyle tüm dükkanların hasar gördüğünü belirterek "Çarşı çadır en uygun yere kuruldu. Burada ticari hayatın canlanacağını düşünüyoruz." dedi.

