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Samsat’ta okullar bir gün tatil

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 07:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.
Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

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