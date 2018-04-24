Samsat’ta okullar bir gün tatil

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği açıklandı.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar tatil edildi. Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.