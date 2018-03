Samsat’ta okuma yazma seferberliği başlatıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde her hangi bir nedenle eğitim-öğretim hakkından yararlanmayan veya temel eğitimi tamamlayamayan vatandaşlar için okula yazma seferberliği başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği çağrısı üzerine yurt genelinde olduğu gibi Samsat ilçesinde de okuma ve yazma seferberliği başlatıldı. Konu ile ilgili olarak Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Samsat Kaymakamı Sedat Sezik başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, okul müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Burada bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan seferberlik kapsamında sistemli bir çalışma başlattıklarını ve bu anlamlı kampanyanın başarıya ulaşması için her türlü özverinin gösterilmekte olduğunu ifade etti.

Müdür Akın, "Öncelikle görev alacak kurul ve komisyonlarımızı oluşturduk. Okuryazar seferberliğini artırmak için afişler hazırladık ve ilçenin işlek yerleri astık. İlçenin girişine büyük bez afiş asarak farkındalık oluşturmaya çalıştık. Müftülük ile görüşerek camilerde ilan edilmesini sağladık ve eğitimcilerimiz kanalı ile alan taraması yaptık. 70 vatandaşımızın başvurusunu alarak 5 adet kurs açarak eğitime başladık" şeklinde konuştu.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ise yaptığı konuşmasında, Anayasa´da yer alan eğitim hakkından her bireyin faydalanması gerektiğini belirterek, başlatılan bu seferberliğin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Sezik, "Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için birinci kademe okuma yazma kurslarını başarıyla bitirenlere okuryazarlık belgesi verilecek. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin himayelerinde başlatılan kampanya oldukça manidar ve önemlidir. Ülkemizde okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşın kalmaması için büyük bir fırsattır. Bizler elimizden gelen her fedakarlığı yaparak en azından Samsat ilçemizde bu hedefi yakalamalıyız" dedi.