Camilerden 4'nün ağır hasarlı olduğunu aktaran Doğru, "Depremde evlerin yanı sıra camilerimiz de büyük hasar gördü. İnsanlar nezdinde camiler, Allah'ın evidir. Bu yüzden insanlarımız büyük üzüntü yaşıyor. Depremin ilk olduğu andan itibaren vatandaşların ibadet ihtiyaçlarını giderme adına tedbirlerimizi aldık. AFAD tarafından kurulan çadırlarda vatandaşlarımız ibadetlerini yapıyor." şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsat'ta bulunan 5 camiden 2'sinin geçen yıl mart ayında, 3'ünün ise 24 Nisan'da meydana gelen son depremde hasar gördüğünü belirtti.

Depremlerde hasar gören camilerin yıkılarak vatandaşların ve Türkiye Diyanet Vakfının sağlayacağı katkılarla yeniden yapılması amaçlanıyor.

Vatandaşlar, ibadetlerini AFAD tarafından kurulan prefabrik ve çadır camilerde gerçekleştiriyor.

İlçede son bir yılda meydana gelen 5,4 ve 5,1 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Ulu, Hacı Ömer, Fatih, Yavuz Selim ve Örentaş camileri kullanılamaz hale geldi.

ÖZKAN BEYER - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir yıl arayla meydana gelen iki depremde hasar gören 5 caminin yıkılarak, vatandaşların yardımıyla yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

- "Bizlere katkı sağlarlarsa memnun olacağız"

Doğru, hasar gören camilerin yıkılarak yeniden inşa edileceğini dile getirerek, şunları anlattı:

"Müftülüğümüzün ve Türkiye Diyanet Vakfının sağlayacağı katkılarla beraber, çevre illerden toplayacağımız yardımlarla camilerimizi tekrar yapacağız. İlk depremden itibaren bizler yardım taleplerinde bulunduk. Bazı camilerimiz yardım topladı, bazıları ise devam ediyor. Camiler, ülkemizde çoğunlukla vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılıyor. Biz de bunu yapılacak yardımlarla sağlayacağız."

Doğru, Samsat'ta halkın çoğunun gelir düzeyinin düşük olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki müftülüklerimize, camilerimizin buradaki camilerin yeniden inşası için çağrıda bulunuyorum. Bizlere katkı sağlarlarsa memnun olacağız. Ramazan ayı da geliyor, bir an önce bu camilerin yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Doğru, ilk olarak ağır hasarlı camiler olmak üzere enkazların kaldırıldıktan sonra en yakın zamanda temel atılacağını kaydetti.

