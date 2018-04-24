Samsat'taki deprem

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, "Köylerdeki okullarımızın kontrollerini yaptık. Hepsi sağlamlar ama biz gene çocukların psikolojisi sallanmalarından dolayı etkileneceği için yanına çadırları da kuruyoruz. Ve çocuklara 'okulda mı ders almak istersiniz', 'çadırda mı ders almak istersiniz' diye oylama yapacağız. Çoğunluk hangisini isterse o uygulanacak." dedi.

Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla okulları tatil ettiklerini belirterek, yarın eğitim-öğretime devam edileceğini söyledi.

Kalkancı, şöyle konuştu:

"Köylerdeki okullarımızın kontrollerini yaptık. Hepsi sağlamlar ama biz gene çocukların psikolojisi sallanmalardan dolayı etkileneceği için yanına çadırları da kuruyoruz. Ve çocuklara 'okulda mı ders almak istersiniz', 'çadırda mı ders almak istersiniz' diye oylama yapacağız. Çoğunluk hangisini isterse o uygulanacak. Ama birkaç gün boyunca da çocukları böyle dersle değil de oyunla, bu deprem psikolojisinden çıkarmak için böyle bir tedbir aldık. Onu uygulayacağız."