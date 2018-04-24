HABER

Samsat'taki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Kalkancı: - "Köylerdeki okullarımızın kontrollerini yaptık. Hepsi sağlamlar ama biz gene çocukların psikolojisi sallanmalardan dolayı etkileneceği için yanına çadırları da kuruyoruz. Ve çocuklara 'okulda mı ders almak istersiniz', 'çadırda mı ders almak istersiniz' diye oylama yapacağız. Çoğunluk hangisini isterse o uygulanacak" - "Birkaç gün boyunca da çocukları böyle dersle değil de oyunla, bu deprem psikolojisinden çıkarmak için böyle bir tedbir aldık. Onu uygulayacağız"

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, "Köylerdeki okullarımızın kontrollerini yaptık. Hepsi sağlamlar ama biz gene çocukların psikolojisi sallanmalarından dolayı etkileneceği için yanına çadırları da kuruyoruz. Ve çocuklara 'okulda mı ders almak istersiniz', 'çadırda mı ders almak istersiniz' diye oylama yapacağız. Çoğunluk hangisini isterse o uygulanacak." dedi.

Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla okulları tatil ettiklerini belirterek, yarın eğitim-öğretime devam edileceğini söyledi.

Kalkancı, şöyle konuştu:

"Köylerdeki okullarımızın kontrollerini yaptık. Hepsi sağlamlar ama biz gene çocukların psikolojisi sallanmalardan dolayı etkileneceği için yanına çadırları da kuruyoruz. Ve çocuklara 'okulda mı ders almak istersiniz', 'çadırda mı ders almak istersiniz' diye oylama yapacağız. Çoğunluk hangisini isterse o uygulanacak. Ama birkaç gün boyunca da çocukları böyle dersle değil de oyunla, bu deprem psikolojisinden çıkarmak için böyle bir tedbir aldık. Onu uygulayacağız."

Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Gece yarısı korkutan deprem!Gece yarısı korkutan deprem!
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman çadır Çocuk deprem Ders Nurullah Naci Kalkancı okullar öğrenci Samsat Tatil Vali

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.