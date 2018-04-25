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Samsat'taki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 02:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Bölgedeki yapıların yüzde 80'i çeşitli derecelerde hasarlı hale geldi" - "Vatandaşlarımızın her türlü yaralarını saracağımızı açıkça ifade ettik" - "Deprem sonrasındaki acil ihtiyaçlar karşılanmış durumda"

BRÜKSEL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından bölgedeki yapıların yüzde 80'inin çeşitli derecelerde hasarlı hale geldiğini söyledi.

Akdağ, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansa katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Samsat ilçesindeki yapıların yüzde 80'inin çeşitli derecelerde hasarlı hale geldiğini aktaran Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

- "Vatandaşların yaraları sarılacak"

"Vatandaşlarımızın her türlü yaralarını saracağımızı açıkça ifade ettik." diyen Akdağ, bölge esnafının dükkanlarında da hasarlar olduğunu, bu zararların giderilmesi için teşebbüste bulunacaklarını kaydetti.

Bölge çiftçisi ve esnafının borçları ile ilgili ertelemeler yapacaklarını vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem sonrasındaki acil ihtiyaçlar karşılanmış durumda. 5,1 büyüklüğünde bir depremin koskoca bir kasabayı, birkaç köyü büyük ölçüde harap hale getirmesi oradaki binalarımızın ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor. Türkiye'de özellikle 2000'den önce yapılmış çok sayıda böyle bina var. Bir yandan onları dönüştürüyoruz."

- "Dünyada en fazla göçmene sahip ülke Türkiye"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Brüksel'de Suriyeliler için fon toplama ve değerlendirme toplantısı düzenleneceğini dile getirdi.

Bu toplantıda, Türkiye'de neler yaptıklarını, ne kadar büyük bir iş başardıklarını bir kez daha anlatacaklarını söyleyen Akdağ, "Zaten Avrupa Birliği ve bütün dünya bunu çok iyi biliyor. Türkiye'nin yaptığı bütün ülkelerin içinde çok özel bir iş. Şu an dünyada en fazla göçmen sayısına sahip ülke Türkiye. Hakikaten bunu iyi yönetebiliyoruz." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Brüksel Samsat Suriye

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