Samsat'taki deprem konutlarının yapımı

Adıyaman Valiliği tarafından Samsat ilçesinde yapılacak deprem konutlarının güvenlik önlemleri ve zemin koşulları dikkate alınarak tasarlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsat'ın Kızılöz köyünde, 2 Mart 2017'de meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılarak hak sahibi vatandaşlar için yapılacak konutların birinci etabının

temellerinin, 13 Mart'ta atıldığı anımsatıldı.

Konutların inşaat işleri devam

ederken 24 Nisan'da merkez üssü Samsat ilçesinin Kırmacık köyü olan 5,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiği belirtilen açıklamada, ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yapımına başlanılan deprem konutlarının Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre statik

açıdan gerekli tüm güvenlik önlemleri ve zemin koşulları dikkate alınarak tasarlandığı ifade edilerek, şu bilgiler verildi:

"Adıyaman'da donma nedeni ile temellerin zarar görebileceği derinliğin 40-80 santimetre arasında değiştiği, arazide yapılan araştırmalara göre sağlam kabul edilen

zemin tabakasına 30 santimetre ile 50 santimetre aralığında kazılarla ulaşıldığı, arazi kotundaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda kazı derinliklerini 50 santimetre ile 200 santimetre aralığında yapıldığı, sonrasında temel etrafında çevre düzenlenmesiyle gerekli kazı derinlikleri dikkate alınarak doldurulduğu, bu şekli ile temel şeklimiz ve kazılarımızın tasarlanan projemize uygun ilerlediği, inşaatı devam eden konut projelerimiz betonlarının C30 olarak döküleceği, kullanılacak donatının fevkalade yeterli olduğu, yapılacak tüm imalatların hassas bir şekilde ilgili kurumunca denetlemelerinin yapılacağı, bütün bu yönleri ile yapımına devam edilen afet konutlarının bu bölgede meydana gelebilecek en yüksek deprem etkilerine karşı sağlam ve güvenli olacağı konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir. Vatandaşlarımızın müsterih olması, dedikodu şeklinde yayılan olumsuz söylenti ve değerlendirmelere itibar etmemeleri gerekmektedir."

