Samsat'taki depremde 13 hafif yaralı var

Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, ilçede 03.34'te meydana gelen depremde şu ana kadar can kaybı bilgisinin kendilerine iletilmediğini ancak 13 hafif yaralının hastanelere başvurduğunu bildirdi.
Sezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldıkları bilgiye göre ilçe merkezinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini ve ekiplerin kısa sürede farklı noktalarda çalışmalara başladığını söyledi. Ekiplerin şu anda köylerde hasar tespitine çalıştığını anlatan Sezik, şunları kaydetti:
"Herhangi bir can kaybı belirtilmedi, hastanemize 13 hafif yaralı başvuru yaptı. 'Geçmiş olsun' diyoruz tüm ilçemize. Tabii ki hasarlar meydana gelmiş durumda, evlerde hasar tespiti yapılıyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evde çökme meydana geldi, hayvanların binanın altında kaldığı bilgisi geldi ekiplerimiz kurtarma çalışması yapıyorlar. Tahminen 140 hayvanın binada bulunduğu belirtildi."
Bu arada AFAD ve itfaiye ekipleri, küçükbaş hayvanların bulunduğu binanın dış duvarında bir bölümünü iş makinalarıyla yıkarak mahsur kalan küçükbaş hayvanları kurtarmaya çalışıyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre de deprem nedeniyle ilçedeki okullarda bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak.
Öte yandan 2 Mart 2017'de meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremin ardından konteynere taşınan Kaymakamlık binası da sabaha karşı yaşanan sarsıntıdan ciddi oranda etkilendi. Kaymakam Sedat Sezik'in makam odası da dahil birçok odada ciddi hasar oluştu.
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