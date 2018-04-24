Samsat'taki depremzedelere su yardımı yapıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde suları kesilen vatandaşa su yardımı yapıldı.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat'ın depremzedelere içme suyu yardımı yapılması çağrısının ardından, bir çok sivil toplum örgütü ve iş adamlarından destek geldi.

Hayırsever iş adamı Engin Akel'in sahibi olduğu firma tarafından Samsat ilçesine 10 ton hazır su yardımında bulunuldu.

Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can ise dernek üyeleri olarak vatandaşın su ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek için çalışma başlattıklarını belirterek, bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat da depremin ilk anından itibaren, çevre belediyeler, kaymakamlıklar ile STK'lar ve iş adamlarının seferber olduklarını, bu dayanışmanın depremden zarar gören halkı sevindirdiğini vurgulayarak, yardım elini uzatan herkese teşekkür etti.

- "Devletin şefkat elini bekliyoruz"

Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde oğluyla yaralanan Haci Berk (58), hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.