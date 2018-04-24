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Samsat'taki depremzedelere su yardımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde deprem nedeniyle depremzedelere çeşitli yardımlar sürüyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremde suları kesilen vatandaşa su yardımı yapıldı.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat'ın depremzedelere içme suyu yardımı yapılması çağrısının ardından, bir çok sivil toplum örgütü ve iş adamlarından destek geldi.

Hayırsever iş adamı Engin Akel'in sahibi olduğu firma tarafından Samsat ilçesine 10 ton hazır su yardımında bulunuldu.

Beşir Derneği Kahta Temsilcisi Mehmet Can ise dernek üyeleri olarak vatandaşın su ve diğer ihtiyaçlarını temin etmek için çalışma başlattıklarını belirterek, bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat da depremin ilk anından itibaren, çevre belediyeler, kaymakamlıklar ile STK'lar ve iş adamlarının seferber olduklarını, bu dayanışmanın depremden zarar gören halkı sevindirdiğini vurgulayarak, yardım elini uzatan herkese teşekkür etti.

- "Devletin şefkat elini bekliyoruz"

Samsat ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinde oğluyla yaralanan Haci Berk (58), hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yıkılan evinde gazetecilere yaşadıklarını anlatan Berk, iki katlı evinin yıkıldığını ve 110 küçükbaş hayvanının telef olduğunu dile getirdi.

Berk, yaşadıklarının kabus gibi olduğunu, ailesinde can kaybının olmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Berk, şunları kaydetti:
''Bu alanda bu gece iki katlı evim ve içinde 110 küçükbaş koyunlarımın bulunduğu ahırım vardı. Fakat gece bir anda yaşadığımız depremle birden hayatımızı karardı. Ben ve oğlum yaralandıktan sonra gözlerimi hastanede açtım. Ben ve oğlum yaralandık fakat aklım hep ailemde ve evimdeydi. Şimdi geldim gördüm ki ne evim kalmış, ne eşyam ne de hayvanlarım. Devletten isteğimiz bize şefkat elini uzatarak yaralarımızı sarmasıdır."

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Samsat'ta deprem

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