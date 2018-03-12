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Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 20:45 | Son Güncelleme

Yeni tasarım ürünlerinin sergilendiği fuarı 38 bin 982 kişi ziyaret etti

TÜYAP öncülüğünde 46 firmanın katılımıyla düzenlenen Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı sona erdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tasarım ürünlerinin sergilendiği fuarı 38 bin 982 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Mobilya, iç mimari, halı, aydınlatma, dekorasyon ve aksesuarlarının sergilendiği fuarın, Samsun ve Karadeniz'in mobilya konusundaki iddiasını ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, fuara katılan firmaların, üretim ve tasarım bakımından ne kadar yüksek kalitede üretim yaptıklarını bir kez daha gösterdikleri vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Samsun'un yüksek kalitedeki ürünlerle yakın zamanda yurt içi ve yurt dışında Türkiye'nin en önemli mobilya üreticisi ve ihracatçısı olacağı bir kez daha kanıtlandı. Profesyonel ziyaretçilerin ağırlandığı fuarda yurt içinden gelen ziyaretçilerin bayilik ve ürün tedariği konularında ikili iş görüşmeleri ve ticari bağlantılar yapmalarının yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen iş adamı heyetleri, yurt dışında yer alan üretim tesisleri, perakende mağazaları ve mağaza zincirlerinde Samsun ve Karadeniz mobilyasını satmak, Samsun'dan ve Karadeniz'den ürün tedariği yapmak için önemli iş görüşmeleri ve ön protokoller gerçekleştirdi."

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iç mimari mobilya Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

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