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Samsun 4. İnşaat Fuarı'nı 34 bin 589 kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Samsun 4. İnşaat Fuarı'nı 34 bin 589 kişi ziyaret etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ öncülüğünde düzenlenen Samsun 4. İnşaat Fuarı sona erdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal gaz ve teknolojilerinin en son ürünlerinin fuarda ziyaretçilerle buluştuğu vurgulandı.

Fuara ülke genelinden 34 bin 589 "profesyonel ziyaretçi"nin geldiği belirtilen açıklamada, "TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Samsun 4. İnşaat Fuarı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü 22-25 Mart'ta Samsun 4. İnşaat Fuarında bir araya geldi." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, inşaat sektörünün Samsun'da markalaştığını belirterek, "Ürün çeşitliliği ve kalitesiyle fuara damgasını vuran katılımcı firmalar önümüzdeki yıllarda ülke genelinde ve yurt dışında markalaşarak bölgeyi ve kendilerini inşaat sektöründe öne çıkaracaklarını tekrar gözler önüne serdi." ifadelerini kullandı.

Fuara Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve KOSGEB'in destek verdiği belirtilen açıklamada fuarın 30 ilden 83 firmayı bir araya getirdiği vurgulandı.

- Yabancı ziyaretçiler iş anlaşmaları yaptı

Irak, İran, Gürcistan' dan fuara gelen 117 iş adamının katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan ve Iraklı iş adamları cam üreticisi, çelik kapı, yer döşemeleri firmaları ile satın alma öncesi önemli bağlantılar kurarken, İran'dan gelen iş adamları yapı tanıtım teknolojisi üzerine faaliyet gösteren firmalar ile sözleşme yapmak üzere anlaştı. Fuar süresince yurt dışından gelen iş adamları uluslararası mal ve hizmet satın alımları, bayilik ve inşaat projeleri hakkında önemli bağlantılar kurarak, ülke ve bölge ihracatı için önemli ve faydalı adımlar attı."

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