Samsun Afrin’in yanında

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesi Afrin’e gönderildi.

Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütlerinden arındırmaya yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda bölgede yaşayan sivil halk ve Mehmetçik için bir tır dolusu insani yardım malzemesi yola çıktı.

Afrin merkezinin terör unsurlarından arındırılmasıyla birlikte bölge halkının rahat bir nefes aldığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Afrin’i teröristlerden temizlemek uğruna gece-gündüz demeden, canını ortaya koyarak mücadele eden kahramanlarımız Türk milleti için çok önemli bir tarihte Afrin’in merkezine girerek bizleri onurlandırdı. Bugün yolcu ettiğimiz tırın içinde insani yardım malzemesinin yanında bir de askerlerimizin morallerini arttıracak bir şey daha var. O da Samsunlu minik evlatlarımızın askerler için yazdıkları mektuplar. Bölgede teröristler tarafından mağdur edilen binlerce sivil vatandaşın mağduriyetlerini en aza indirmek için bu tür insani yardımların sayısını arttırmamız şart. Ben bu vesileyle bölgede göğsünü düşmana karşı siper eden tüm güvenlik güçlerimizi bir kez daha selamlıyorum” dedi.

Hazırlanan yardım malzemeleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk’un da katılımıyla Jandarma Komutanlığından dualarla uğurlandı.