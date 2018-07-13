HABER

Samsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

SAMSUN Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, mesleğinden ihraç edilip Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu'na yaptıkları itirazdan ret kararı alan kişilerin başvuracakları iki mahkeme olduğunu söyledi.

Samsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, mesleğinden ihraç edilip Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu'na yaptıkları itirazdan ret kararı alan kişilerin başvuracakları iki mahkeme olduğunu söyledi. Gürbüz, bu iki mahkemedeki dosya sayısının çok fazla olduğunu belirterek, bu davalara bakacak idare mahkemelerinin sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.
Samsun Baro Başkanlığı lokalinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Kerami Gürbüz, yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden avukatların beklentilerini ve taleplerini anlattı. Gürbüz, ayrıca Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu kararları sonrasında başlayan yargı süreci ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Gürbüz, konuşmasında FETÖ ve benzeri örgütlerin devletten temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Nitekim bu kapsamda binlerce kamu personeli mesleğinden ihraç edilmiştir. Ancak bu ihraçların tamamına yakınının ilgililerin savunması dahi alınmadan yapılmış olması ve bu insanların büyük çoğunluğunun hangi eylem ya da eylemleri nedeniyle terör örgütüyle irtibatlı olduklarının somut bir şekilde açıklanmamış olması, insanları suçsuzluğunu ispat etmek gibi bir durumla karşı karşıya bırakmıştır. Halbuki hepimizin bildiği gibi esas olan ve olması gereken suçsuzluğu değil, suçluluğu ispat etmektir" dedi.
İtiraz başvurularına bakan 2 mahkemenin olduğunu ve bu sayının artması gerektiğini ifade eden Gürbüz, "Bu bakımdan mesleğinden ihraç edilenlerin ve buna Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu nezdinde 22 Haziran 2018 tarihi itibariyle yapılan itiraz başvurusu sayısı l08 bin 905'tir. Komisyon tarafından verilen karar sayısı 21 bin 500 dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 87 bin 405'tir. Karar verilen 21 bin 500 başvurunun bin 300'ü kabul, 18 bin 200'ü ret, 2 bini ön inceleme şeklindedir" dedi.
Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan komisyonun ret kararlarına karşı başvurulabilecek sadece iki tane mahkeme vardır ki onlar da Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi ve Ankara 20'nci İdare Mahkemesi'dir. Yani bu iki mahkemenin yılbaşından bu yana en az 9 biner dava dosyası bulunmaktadır. 2018 yılı sonuna kadar bu iki mahkemedeki dosya sayısı yaklaşık 15 biner tane olması muhtemeldir. Bir mahkemenin bir yıllık süreç içerisinde 15 bin dosyayı inceleyip sonlandırabilmesi mümkün değildir. En iyimser değerlendirmede dahi bir mahkemenin bir yıl içerisinde karar çıkartabileceği dosya sayısı azami 2 bin tane olabilir ki; bu da Avrupa Konseyi ve AB ülkeleri standartlarının çok üzerinde bir sayıdır. Bu nedenle kesinlikle bu davalara bakacak idare mahkemelerinin sayısı artırılmalı ve söz konusu itiraz ve davalar, sonuçları her ne olursa olsun, çok hızlı bir şekilde sonlandırılmalıdır. Hiç şüphesiz geciken adalet, adalet olmadığı gibi bilakis ilgilisi yönünden eziyet ve ayrıca bir cezadır."

FOTOĞRAFLI

Samsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalıSamsun Baro Başkanı: İhraç dosyalarına bakacak idare mahkeme sayısı artırılmalı

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası
Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonuEsenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Son dakika! KPSS sonucu açıkladı - ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.