Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Zihni Şahin seçildi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti'nin adayı Zihni Şahin seçildi.
Yusuf Ziya Yılmaz'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı olması nedeniyle boşalan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.
Başkanlık için AK Parti, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i, CHP ise Meclis Üyesi Mustafa Tüfenk'i aday gösterdi.
İYİ Parti'nin çekimser oy kullandığı seçimde MHP, AK Parti'nin adayı Şahin'i destekledi. Seçimin ilk turunda Şahin, 85 Meclis üyesinden 69'unun oyunu alarak başkan seçildi. Tüfenk ise 7 oyda kaldı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bafra Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda olduğunu dile getiren Şahin, "Bafra Belediyesindeki ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Orada güzel hizmetler yaptık. Şimdi de Samsun'da tüm şehrin güzelleşmesi ve iyi hizmet alması için çalışacağım." dedi.
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da toplantıya gelerek Meclis üyelerinden helallik aldı.
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