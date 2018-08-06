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Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 07:38 | Son Güncelleme

Samsun’ da boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtarmak için denize giren 27 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da genç kızı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi Palmiye Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen ve daha sonra boğulma tehlikesi geçiren genç kızı fark eden Samet Kenan, zaman kaybetmeden denize girdi. Denizde akıntıya kapılan genç de boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen cankurtaranlar, genç kızı ve Samet Kenan’ı sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından boğulma tehlikesi geçiren gençlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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Müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Samet Kenan’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun boğulma

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yüzme bilmek, boğulma tehlikesi geçiren birini kurtarmak için yeterli değildir.
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