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Samsun iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:34 | Son Güncelleme

Samsun Ramazan imsakiyesi haberimizde. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Ve 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı sonrasında ilk teravih namazı kılınacak. Bu yılda bir ay olarak yapılan kulluk vazifesini yerine getirmek isteyenler, Samsung imsak ve iftar vakti nedir öğrenmek istiyorlar. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan Samsun Ramazan imsakiyesi 2018...

Samsun iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

2018 Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı kılınacak ilk teravih namazı sonrasında 16 Mayıs Çarşamba imsak vaktine göre ilk oruç için sahura kalkılacak. Samsun'da yaşayanlar ve Ramazan'da oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, bulundukları yerin imsak vakti ve iftar saatini merak ediyorlar. Samsun'da ilk oruç için imsak vakti 03.31 iken iftar saati 19.54 olarak görülüyor. Samsun imsak ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz diyanetin takvimine göre hazırlanan Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte Samsun Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

SAMSUN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:21 05:09 12:37 16:32 19:54 21:34
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:08 12:37 16:32 19:55 21:35
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:18 05:07 12:37 16:33 19:56 21:37
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 05:06 12:37 16:33 19:57 21:38
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 05:05 12:37 16:33 19:57 21:39
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:13 05:04 12:37 16:33 19:58 21:41
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 05:03 12:37 16:34 19:59 21:42
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 05:03 12:37 16:34 20:00 21:44
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:09 05:02 12:38 16:34 20:01 21:45
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:08 05:01 12:38 16:35 20:02 21:47
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:07 05:00 12:38 16:35 20:03 21:48
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:06 05:00 12:38 16:35 20:04 21:49
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:05 04:59 12:38 16:35 20:05 21:51
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:04 04:59 12:38 16:36 20:05 21:52
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:02 04:58 12:38 16:36 20:06 21:53
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:58 12:38 16:36 20:07 21:54
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:57 12:38 16:37 20:08 21:56
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:00 04:57 12:39 16:37 20:09 21:57
19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:56 12:39 16:37 20:09 21:58
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:56 12:39 16:37 20:10 21:59
21 05 Haziran 2018 Salı 02:57 04:56 12:39 16:38 20:11 22:00
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:56 04:55 12:39 16:38 20:11 22:01
23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:55 12:40 16:38 20:12 22:02
24 08 Haziran 2018 Cuma 02:55 04:55 12:40 16:39 20:13 22:03
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:55 04:55 12:40 16:39 20:13 22:04
26 10 Haziran 2018 Pazar 02:54 04:54 12:40 16:39 20:14 22:05
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:54 04:54 12:40 16:39 20:14 22:06
28 12 Haziran 2018 Salı 02:53 04:54 12:40 16:40 20:15 22:06
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:53 04:54 12:41 16:40 20:15 22:07
30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:53 04:54 12:41 16:40 20:16 22:08

ORUÇ NEDEN FARZ KILINDI?

Oruç, Peygamberimizin hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm’ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu “İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret etmektir (hac)” diyerek bildirmiştir. (Buhârî, “Îmân”, 34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8)

Orucun farz kılındığını bildiren âyetler de şunlardır:

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” (el-Bakara 2/183-184)

Oruç tutmak, diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken, psikolojik rahatlatma sağlayacak ve emre muhatap olan Müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslûp kullanarak, oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi yanında, ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu (hastalık ve yolculuk) oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazeret olarak zikretmiştir. Bu üslûp, meselâ öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz için kullanılmamıştır.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI

Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimine, açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle de bir sabır eğitimine dönüşmektedir. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü de önemli bir role sahiptir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde oruç etkili bir yoldur. Bu orucun değişik biçimlerde de olsa hemen bütün din ve kültürlerde riyâzet ve mücâhede yolu olarak mevcut olmasını da açıklar.

Toplumsal hayatta huzursuzluklara yol açan taşkınlıklar, büyük ölçüde insanın hayvanî yönünü tatmin eden maddî zevklere düşkünlükten kaynaklanır. Maddî zevk deyince de akla, yeme içme ve cinsel ilişki gibi zevkler gelir. İşte oruç, insanı maddî zevk ve şehvetler peşinde koşturan, dolayısıyla da, Allah’ın haklarına riayet edemediği için kendisine zulmetmesine, insanların haklarına riayet edemediği için onlara zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin etmenin de bir ilâcı, aşırılıkları törpülemenin bir çaresidir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. “Tok, açın halinden anlamaz.” atasözü de bunu ifade eder.

İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

RAMAZAN AYI MESAJLARI

  • Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Hoşgeldin ayların en hayırlısı Ey Şehr-i Ramazan…

  • Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sağlık, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neşe eksik olmasın! Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

  • Ramazan ayı ; kalbini O’nun yoluna koymaya… Ellerini O’nun dergahına açmaya… Ruhunu doyurmaya… Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun… Hayırlı Ramazanlar.

  • Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu lara karışsın aminler, mübarek aydır gelen, gelin ey Fatihalar, Yasinler… Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile osun…

  • ”Ahh özlemim O’na ki; O beni görür ama ben O’nu göremem” arzusu ile O’na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun…

    • SAMSUN CAMİLERİ


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