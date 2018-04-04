Samsun İnternet Gazetecileri Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Dernek binasında yapılan genel kurulda seçime tek liste ile giren Sedat Öksüzoğlu, oy birliği ile tekrar başkan seçildi.
Başkan Sedat Öksüzoğlu, seçim sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında cemiyetin kuruluş sürecini tamamladığını belirterek, “Samsun’da internet medyasının örgütlü bir yapıya kavuşması adına çıktığımız bu yolda, yönetim kurulu ve üyelerimize birlikte önemli işlere imza attık. Bundan sonraki süreçte mesleğimiz adına üyelerimiz ile birlikte faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Sedat Öksüzoğlu başkanlığında oluşan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Oktay Öztürk, Ünal Yavuz, Atnan Arslan, Selahattin Çekiç, Haydar Öztürk, Recep Yazgan, Okan Çakır ve Yalçın Karataş.
Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum