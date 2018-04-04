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Samsun İnternet Gazetecileri Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Samsun İnternet Gazetecileri Cemiyeti 1.

Samsun İnternet Gazetecileri Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu

Samsun İnternet Gazetecileri Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Dernek binasında yapılan genel kurulda seçime tek liste ile giren Sedat Öksüzoğlu, oy birliği ile tekrar başkan seçildi.
Başkan Sedat Öksüzoğlu, seçim sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında cemiyetin kuruluş sürecini tamamladığını belirterek, “Samsun’da internet medyasının örgütlü bir yapıya kavuşması adına çıktığımız bu yolda, yönetim kurulu ve üyelerimize birlikte önemli işlere imza attık. Bundan sonraki süreçte mesleğimiz adına üyelerimiz ile birlikte faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Sedat Öksüzoğlu başkanlığında oluşan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Oktay Öztürk, Ünal Yavuz, Atnan Arslan, Selahattin Çekiç, Haydar Öztürk, Recep Yazgan, Okan Çakır ve Yalçın Karataş.

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