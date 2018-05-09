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Samsun merkezli "eskort sitesi" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Samsun merkezli "eskort sitesi" operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde "eskort sitelerine" yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, eskort sitesi yönetici ve sahiplerine ilişkin yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda iki gün önce Samsun, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş, M.D. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskort sitesi operasyonu Samsun

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