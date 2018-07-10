Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.
Bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen zanlılar emniyete götürüldü.
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