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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.

Bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen zanlılar emniyete götürüldü.

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Ankara FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması istanbul izmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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